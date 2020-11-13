“Нафтогаз” рассказал, сколько в Украине населенных пунктов остались без тепла

13.11.2020, 14:40, Новости дня

Из-за долгов производителей тепла 11 населенных пунктов в Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Луганской и Одесской областях остаются без отопления. Об этом сообщили в НАК “Нафтогаз України” 13 ноября.

Предприятия не выполнили ни одного из требований для получения газа в рамках ПСО [публичных специальных обязательств]”.

В “Нафтогазе” утверждают, что за последние четыре месяца 93 компании уже ликвидировали свои долги, но остались еще 16 организаций.

Обязательные условия поставки газа предусмотрены постановлением Кабмина, заявили в “Нафтогазе”. К ним принадлежит подписание договора с “Нафтогазом” и соблюдения одного из трех условий:

Расчеты более чем на 90% по заключенным договорам с НАК “Нафтогаз України”, а для производителей, чьим имуществом управляет Фонд госимущества – на более, чем 60%;

Заключения и исполнения договора о реструктуризации долга за потребленный газ;

Представление и исполнение графика погашения задолженности с осуществлением текущих расчетов за потребленный газ.

Согласно списку “Нафтогаза”, больше всего должников в Одесской (семь организаций) и Харьковской (четыре организации) областях.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа и население может свободно менять поставщика. По мнению главы “Нафтогаза України” Андрея Коболева, сегодня компания предлагает газ по цене ниже, чем она была за последние три года, и до 40% дешевле, чем другие поставщики.

С ноября “Нафтогаз” поднял цену газа для бытовых потребителей на 34,7%.