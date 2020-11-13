В РФ подорожали компьютеры Mac

13.11.2020, 14:30, Новости дня

Во время презентации ARM-чипа новой модели представители компании Apple объявили, сто собранные с ним компьютеры, представляющие линейку Mac, подорожают. Самое большое повышение цены составит 200 тысяч рублей.

В этом году «яблочная» компания уже не впервые пересматривает свою ценовую политику на территории РФ, напоминают эксперты. Примерно месяц назад было объявлено об обновлении ценников на iPhone 12, которые только-только начали поступать на рынок. Также производитель решил продавать дороже наушники AirPods.

Такое поведение глобальной компании на рынке страны не удивляет специалистов по маркетингу. После потрясений, которые всем нам пришлось пережить, изменились ключевые показатели в продажах, иначе оценивается спрос и т.д.