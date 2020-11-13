 

В России поднимут минимальные цены на алкоголь

13.11.2020, 14:23, Разное

Министерство финансов России обнародовали приказ о повышении минимальных розничных цен на алкоголь. Они начнут действовать с начала 2021 года.

Повышение затронет крепкие спиртные напитки, шампанское и игристые вина. Так, водка подорожает на 5,7% и будет стоить не менее 243 рубля за 0,5 литра. А за аналогичный объем бутылки коньяка придется отдать, как минимум – 446 рублей. Шампанское станет дороже лишь на 3% и с нового года не будет продаваться дешевле 169 рублей за 750 миллилитров напитка, сообщает Vse42.ru.



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