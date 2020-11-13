 

Мнение: Последний бой за Шушу

13.11.2020, 14:05, Разное

Как всегда отличный репортаж военкоров Anna News о завершающих боях Карабахской войны за Шушу.
В принципе, из того что выходило на тему боев за Шушу, это наиболее внятное видео.

Аннотация:

6 ноября ВС Азербайджана начали штурм города Шуши и только 10 ноября официальные лица Карабаха объявили о том, что город захватили азербайджанские военные. Все это время мы снимали бои за Шуши. Несколько раз были на волосок от гибели, но все же мы прошли этот путь до конца.
В нашем ролике мы постарались передать атмосферу последних дней сражений за Шуши и Степанакерт. Мы хотим рассказать о том через что пришлось пройти защитникам Карабаха. Эти парни до конца выполнили свой воинский и гражданский долг. Поэтому этот материал, конечно же о простых солдатах, а не о крутых поворотах большой политики.

Можно отметить, что как и в Сирии, военкоры Anna News давали наиболее качественный и профессиональный видеоматериал с фронта. Держат марку.

Источник: Colonel Cassad



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