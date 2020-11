Мнение: Апокалипсис митрополита Стефана: глючная советская живопись 1960-70-х

Причем тут Сальвадор Дали, Black Sabbath, Pink Floyd, нео-тантризм, танка и Неопалимая Купина? Ныряем в глубины поп-культуры и ищем, чего оттуда взял нонконформизм (мистическим каким-то способом).

На выставке "Ненавсегда" в ГТГ был странный цикл картин. Поскольку посвящен он книге "Откровение Иоанна Богослова", то я не могла его пропустить и железно обязана его изучить и разобраться, что это такое там вообще изображено. С первого взгляда вообще не ясно, со второго тоже.

Виталий Линицкий (Митрополит Стефан) (род. 1934).

Серия "Апокалипсис (1)". 1965-1977

Планшет, холст, масло.

Sploshnoff collection

Все картины размером 149 х 109 (кроме одной, 150 х 150)

Из каталога выставки "Ненавсегда" (ГТГ),

Стр. 197.

Виталий Линицкий — один из главных представителей религиозного мистицизма в искусстве 1970-х – начала 1980-х годов. Выпускник МГХИ имени В.И. Сурикова, он принял крещение 24 года, увлекся учением исихастов и в своих картинах стремился найти живописный эквивалент описаниям "фаворского света", объединить традиции иконописи и модернистских направлений ХХ века, прежде всего сюрреализма и фотореализма.

Работы Линицкого во многом задавали тон на выставке в павильоне "Дом культуры" на ВДНХ (1975), где они экспонировались на колоннах в центральном зале. В 1981 году Линицкий был пострижен в монахи под именем Стефан, присоединившись к Российской катакомбной церкви, и вспоследствии инициировал несколько общественно-религиозных движений".

Валентин Серов (1947-1988). Вид выставки в павильоне "Дом культуры" на ВДНХ. 1975. Фонд Леонида Талочкина. Архив музея "Гараж". Инв. LT-F3120.



Обличительная советская статья о легендарной выставке.

Другие фото выставки, из сети:

Автор Г. Кизевальтер



Автор: И. Пальмин



Леонид Талочкин и Татьяна Колодзей на развеске выставки. Автор И. Пальмин



А вот опять из ГТГ фото.

Буду давать в таком порядке: название; аннотация с этикетки, сочиненная художником; фотография работы; мой комментарий.

***

«Видение 1. Явление семи светильников и Триипостасного Образа»

Начинается «Апокалипсис» с видения Иоанна Богослова на острове Патмос — «Явление семи светильников и Триипостасного Образа». Об этом говорится в Послании семи малоазийским церквам: семь светильников — это семь искушений, от которых должна избавиться христианская Церковь (явлены символические изображения буддизма, магометанства, христианства в расколе, язычества, конфуцианства, иудаизма и индуизма).Для образа Спасителя использовано изображение Туринской плащаницы. — Виталий Линицкий.

Мое фото (простите, блики)



Мой комментарий:

Сначала обо всем цикле: с точки зрения мирового искусства ХХ века цикл Линицкого, тем более, что потом он стал священником, не является экстраординарным . В XX-XXI веке было много подобного, иллюстрирующего "Откровение", причем часто это делают священники. правда, обычно протестантские. (Примеры: Professor John Steczynski, Ted Larson, David Miles).

В них всех авторы не используют сложившуюся христианскую иконографию. Это плод самостоятельного чтения и размышлений (если не сказать, медитаций). А поскольку текст "Откровения" весьма глючный, работы тоже получаются глючными.

Примечательная черта — очень многие авторы приходят к тому же приему — строгая симметрия, круги в небе, кислотные цвета. Линицкий разве что еще менее фигуративен, предметы расплываются.

by Rodney Matthews; by G. Roland Smith; by David Miles



Однако для СССР Линицкий с этим циклом, безусловно, уникален. Мало кто создавал религиозное, особенно про Апокалипсис, а еще так подробно.

Что до симметричности и кислотности, то мне кажется, тут влияние не столько текста "Откровения", но и общая ЛСД-шная стилистика эпохи, завязанная на психоделику и припудренная композицией мандалы.

Сравните.

Pink Floyd. «The Dark Side of the Moon» (1973); Grateful Dead. Anthem of the Sun (1968); Boston by Boston (1976)



Сюжет 1-й картины: сцена из первой главы (Откр, 1:10-20), Видение Сына человеческого: "…и обратившись, увидел семь золотых светильников и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, (…) Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лице Его — как солнце, сияющее в силе своей.И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый…."

Репродукция



Линицкий, следуя тексту, изображает упавшего ниц Иоанна. В видении перед ним как-то смутро угадывается Господь (на фоне креста света), и те, кто знает, может предположить, что висящие предметы — это семь светильников.

Вот традиционное изображение этого сюжета в христианском искусстве (в иконописи оно тоже встречается, только очень редко. Обратите внимание, что здесь от уст Бога все-таки исходит настоящий меч, по тексту книги (а не птичка Святого Духа).



«Видение 2. Престол»

Второй холст — «Престол». Вокруг Престола — 24 старца: ветхозаветные патриархи и новозаветные апостолы. Сам Престол располагается в треугольнике с вершиной вверх — «Бог есть Любовь», здесь Триипостасный образ грядет на крыльях Святаго Духа.Книга Жизни, запечатанная семью печатями, семь светильников на спектральном кольце — Дары Святаго Духа, полученные при крещении, и Четвероевангелие, изображенное в виде крестов, исполненных осей, то есть внешнего и внутреннего евангельского зрения («Поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще»).Внизу — сонм ангелов, славящих Престол, над ним — золотая радуга, величие и радость Престола, в центре — благословляющая Десница. — Виталий Линицкий



Мой комментарий:

это, видимо, 4-я глава (Откр. 4:2-5): "…и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий; 3 и Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду. 4 И вокруг престола двадцать четыре престола; а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. 5 И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов Божиих".

В этом видении Иоанн зрит Господа на троне и поклоняющихся ему 24 старцев.

В традиционном варианте иконографии это поклонение выглядит вот так.

На картине Линицкого символизирующие Бога кресты с глазами, очень пугающие. Не знаю, откуда он это взял. Такой традиционной иконографии нет. Быть может, измененный мотив из иконы "Всевидящее око"?

Новодельная икона, поэтому ярковатенькая



Еще были такие пугающие иконы, позже запрещенные — "Смесоипостасная Троица"

«Видение 3. Раскрытие Книги жизни»Книга жизни, запечатанная семью печатями, раскрывается в этом холсте. Наверху здесь тот же Престол, ниже — все семь печатей. Согласно толкованию Андрея Кесарийского, апокалиптические всадники есть символы спасительного Апостолького учения. Но печати не имеют ничего общего с теми образами грозных всадников, к которым мы привыкли по гравюрам Дюрера.Благая Весть может только спасать, а не наказывать, эти печати направлены во спасение:— в 1-ой — фигура апостола с книгой,— во 2-ой.– жертвенник и Голгофа,— в 3-ей — Чаша, за ней Спаситель с мерой покаяния и искупления,— в 4-ой — Воскресение Христово.— 5-ая печать — жертвенник под Престолом Божиим с душами праведников, убиенных за Слово Божие, получающих белые одежды и ждущих, когда дополнится число их братии.— 6-ая печать, самая большая по числу насельников, знаменует меченых от Господа, не принявших на чело и на руки свои печать антихристову.Холст делится на две части: 6-я и 7-я печати имеют непосредственное отношение к земле, первые 5 — к Престолу.Фон исполнен фигурами спасенных: «…и сочтут их, и паче песка умножатся», — говорит о них Тайнозритель. — Виталий Линицкий

Мой комментарий:

на этой картине изображено снятие 6 из 7 печатей Апокалипсиса, но, честно, если б не пояснения автора, я бы не догадалась об этом. По тексту это 6-я глава целиком (см. текст тут).

В классическом искусстве снятие печатей одновременно не рисовали, очень сложно: первые 4 — это всадники, остальные совсем разные. Некая попытка есть тут — оставшиеся печати (вернее, кары от них) видны на заднем. плане. Так что подход автора, с плавающими платформами, весьма креативен!



«Видение 4. Снятие Седьмой печати»Седьмая печать с ангелами, приготовившимися трубить, ещё не раскрыта — для неё отдельный холст — «Снятие седьмой печати».На стопах Божиих — семь ангелов с трубами, седьмой ангел вострубил.Внизу зверь, имеющий семь голов и десять рогов. Над стопами — символическое изображение Церкви цветущей, Невесты Христовой: Престол и 12 куполов, означающих полную Апостольскую Церковь, в глубине — благословение Матери Божией. — Виталий Линицкий

Мой комментарий:

Это уже события другой главы: снятие седьмой печати и трубящие ангелы. Вся 8-я глава целиком (Откр. 8:1-13): "И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я видел семь Ангелов, которые стояли пред Богом; и дано им семь труб.(…) И взял Ангел кадильницу, и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю: и произошли голоса и громы, и молнии и землетрясение. И семь Ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй Ангел вострубил… (и т.д.). (тут глава целиком)

Композиция у картины странная, особено пугающие эти белые пузыри. Иконография, как и в предыдущие разы, полностью авторское изобретение. Вот тот круг в центре, который он описывает как Церковь и Невесту, правда, навела меня на мысли о традиционной богородичной иконе "О тебе радуется". В иконах вообще часто встречается симметричная структура и большая сфера на фоне, символизирующая небесное.

Собственно, в православной иконографии, если искать изображения снятия 7-й печати, можно найти нечто похожее. Вот сцена, где Господь дает упомянутым ангелам 7 труб.

На картине Линицкого внизу видите пламя? Подозреваю, что это огонь из кадильницы, которую изливает на землю ангел. Вот "реалистический" вариант.

«Видение 5. Князь тьмы»«Князь тьмы» явлен в виде рентгенограммы черепа, пораженного раковыми опухолями и полипами, с символическими атрибутами сатанинского воинства.Князь тьмы знает, что он обречен, отсюда его ненависть, неумолимость и беспощадность к людям Божьим.Он изображен в общепринятом облике, но, как известно, он может являться всамых неожиданных обличиях, даже в виде ангела света, и достоверно распознать такие явления могут только праведники, подвижники. — Виталий Линицкий

Мой комментарий:

Ни на каком конкретном фрагменте текста "Откровения" эта картина не основана. Ну, раз автором упомянуты "воинства", предположим, что это Отр 16:14-16, но в принципе не важно.

Из этой картины опять бы получилась шикарная обложка для рок-альбома 1970-х.

Репродукция



Мне, на самом деле, интересно, вот эти советские художники, которые типа были за железном занавесом, как им удавалось делать вещи, настолько похожие на то же, что происходило в этот момент за рубежом? До них все-таки что-то доезжало (и это был такой карго-культ), или они тоже ловили какие-то эманации в воздухе, отражали что-то архетипическое? Ну, предположим, "Бременские музыканты" или "В порту" явно делались с опорой на исследованные и осознанно переработанные образцы. Но вот такое?! Вряд ли же будущий священник сидел такой и думал: "мне привезли тут пару пластинок английских метал-групп, дай-ка я их процитирую в своем образе дьявола! И такую же кислотную палитру!".. .

Overkill – Motörhead, 1979

Pierre Henry ‎– Mass For The Present Time 1970



Steppenwolf 7 (1970)



David Pelham’s cover for the 1973 edition of A Cure for Cancer (1971), Michael Moorcock



«Видение 6. Армагеддон»«Армагеддон» — предпоследний холст Апокалипсиса. Самой битвы Тайнозритель не видел, он лишь слышал шум как бы от множества вод, видел предуготовление Церкви воинствующей к битве и самый финал битвы — торжество Церкви.Окруженная тьмой, в центре холста — символически изображенная Церковь воинствующая на крыльях Святаго Духа.Внизу в огненном озере сгорают антихрист, сатана, лжепророк и присные с ними; три горибовидных облика дыма — все, что осталось от них.Справа — ангел с ключом от бездны и цепью, которой был скован Сатана.Слева — ангел, повелевающий исполнить уничтожение Сатаны, и внизу — славящие победу Церкви ангелы. — Виталий Линицкий

Мой комментарий:

Иллюстрированный текст: глава 20, про финальную битву на небесах.

Я, честно говоря, не очень могу различить описанные автором сюжеты (ангела с ключом). Вижу внизу трубящих ангелов. В правом нижнем кругу вижу серп в руках Бога (это тоже по тексту).

Канонично это иллюстрируют например, вот так.

Но в данном случае автор больше отводит тому, что в Небесах, а не битве внизу.

Конструкции в небесах парят весьма странные (круги света, конечно).

Похожие странные сопряжения кругов в иконописи мы уже видели в иконе "Всевидящее око".

Еще такие структуры есть, например, в "Символе веры"

"Апостольская проповедь"



Икона "Шестоднев" — посмотрите, как все тут структурировано.

а сопряжения с углами есть еще в "Неопалимой купине"

Но то, что делает Линицкий, мне, честно говоря, напоминает не иконопись, а буддийскую живопись (вообще любопытно, что вот такая сложная тематическая иконопись использует те же иконографические принципы (симметрия, круги), что и мандалы и прочие восточные религиозные жанры, про которых у нас аксиома, что это делается для медитации и гипнотизирования зрителя.

Любопытно также, что некоторые из приведенных выше икон решением Соборов были признаны неканоничными).

Для сравнения — под катом иконопись, основанная на другой идее, и визуально не такие "вычерченные".

Воскрешение Лазаря. Из иконостаса Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря. Праздничный чин 1497 года



Жены-мироносицы у Гроба Господня. Из иконостаса Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря. Праздничный чин 1497 года



Кажется, ЛСД-ная колористическая гамма у западных музыкальных обложек 1960-1970-х годов также (помимо прочего) связана с их увлечением восточными практиками и восточным искусством.

Худ. Г.Г. Сантош (ум. 1994), представитель движения неотантризм



Changes no. 3, 1969

The back cover of Barbara “Willy” Mendes’ Illuminations, 1971



Еще любопытно, что как живопись шизофреников характеризуется мелкой кружавчатостью и попытками кристаллизации форм, "филоновщиной", то вот это искусство, связанное с мистицизмом и попыткой анализировать религии, все время тяготеет вот к такому визуальному упорядочению форм. Мне кажется, это тоже очень узнаваемый признак жанра (в том числе жанра текстов, которые эти иллюстрации сопровождают).

Иллюстрация к Каббале



Мнение психиатров и других врачей, тем не менее, о данной манере приветствуется.«Видение 7. Новое Небо, Новая земля»"Заканчивается цикл картиной «Новое Небо, Новая земля».Здесь — вечно цветущее Апостольское учение — Древо Жизни, Вечный Источник Жизни — река, истекающая от Престола, обретенная Благодать Святаго Духа, Благословение Отца и Сына и соединение всех со Христом в Новом Граде. — Виталий Линицкий.

Мой комментарий:

текст — главы 21 и 22, описывающие то, что будет после Страшного Суда, новый небесный мир: "И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. (…) И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой… (и т.д.)

В каноне тут пишут Престол Господа, от него исходит Река Жизни, а вдоль реки растут Древа Жизни. В принципе, у Линицкого даже узнаваемо (наконец), если напрячься.

Репродукция



Такие эксперименты в ту эпоху вполне законны c точки зрения эстетики.

Сальвадор Дали. Распятие (Corpus Hypercubus). 1954

Аналогично. Раскрашенный барельеф.



А вот сейчас неожиданное (половина гугла думает, что это тоже Сальвадор Дали, но нет)

Борис Вальехо. The Protest. 1984

На самом деле, любопытно, как тогда в 1970-е, им это виделось, как духовное, мистическое. А нам, спустя 50 лет, эти попытки собственной трактовки христианства (без опоры канон), эти заигрывания с Богом — видятся уже как чистейший образец поп-культуры.

Jimi Hendrix, Axis: Bold as Love. 1967



Современные художники из интернетов, авторство утеряно.

+ Интересная галерея визионерского

***

По cсылке (вдруг кому по делу пригодится) — еще один отрывок из каталога "Ненавсегда", расказывающий о группе мистиков-нонконформистов, к которым принадлежал автор (изначально — художников живописной секции Горкома графиков). В этот пост не влезло, но там умные слова искусствоведов про синкретизм христианство+нью эйдж той худгруппы андеграунда, к которой принадлежал автор.

Итак, подытоживая, каково мое мнение об этом цикле "Апокалипис" В. Линицкого (1965-77). Выводы таковы:

В советском искусстве, и отдельно в нонконформизме, этот цикл, в эти годы — безусловно очень важное и любопытное событие. Понятно, почему он произвел впечатление на современников и почему был включен в подытоживающую выставку об эпохе застоя "Ненавсегда" в 2020 году в ГТГ.

В мировом искусстве, если б этот цикл появился на Западе в те же годы, думаю, он тоже произвел большое впечатление — поскольку он необыкновенно метко вмастил в мистически-синкретические искания "богемы" той эпохи, причем вмастил еще и эстетически. Если б у этой эзотерической стилистики (которая, как мы увидели, общемировая) было конкетное название жанра, то этот цикл, безусловно, стал бы одной из знаковых его работ.

Для самого автора это, безусловно, очень важный цикл. Я не изучала его творческий путь, и не знаю, нашел ли он эту стилистику только в данном цикле, или уже раньше придумал, но она останется для него "фирменной" и в последующие годы, и если вы запомнили эти его картины, то теперь опознаете его любые другие работы. (У Глазунова, обратите внимание, будет то же самое многофигурие, но без психоделики, и поэтому с художественной точки зрения намного хуже).

Например, вот. Если в комментариях будут заявки, поразбираю еще несколько его вещей потом с точки зрения сюжетов, они любопытные вообще.



А вот если рассматривать этот цикл с точки зрения глобальной истории иллюстрирования книги "Откровения Иоанна Богослова", то совсем не так эпохально. Вот в заметке в "НГ" уважаемый Роман Багдасаров (мы не родственники) пишет: "Со времен старообрядческих лицевых апокалипсисов и рисунков к эсхатологическим видениям из «Жития Василия Нового» никто не привнес в визуализацию Откровения чего‑либо принципиально свежего. Линицкому это удалось". Это неправда. Начиная примерно с Уильяма Блейка (конец 18 века) все самостоятельно мыслящие художники только и делали, что стремились, из кожи вон лезли, чтобы принести в визуализацию Откровения это "свежее". И даже для одних русских художников это неправда — Васнецов сделал отличный (и практически новый с точки зрения иконографии) цикл, а еще был, скажем, русский художник-эмигрант Георгий Шлихт и его офигенный цикл в стиле раннего Рериха, или эмигрант Жорж Пожедаев с циклом гравюр… Так что для 2000-летней истории иллюстрирования "Апокалипсиса" — это всего лишь один из многочисленных вариантов, отнюдь не шедевральный.

С точки зрения иллюстрирования "Апокалипсиса" конкретно в ХХ веке — его место получше, повиднее. Тут в наличии авторский поиск и размышления, интересные решения (хотя и трудно различимые без лупы). А еще хорошо, что это сделано руками, маслом, а не графика и не на на компе. И еще много картин в серии, это длинный проект, что хорошо. В общем, в первую десятку циклов ХХ века я его бы включила (а кто на первом месте точно не могу сказать, но мой фаворит этот мексиканец).

А вот с точки зрения художественных достоинств и банальной эстетики он мне совсем не нравится (кроме 1-й и черепа). Если по гамбургскому счету, то как просто "живопись" — нормально, но не великолепно, в основном, из-за нездоровой колористической гаммы, на мой взгляд.

______

Если хотите разбираться в этом самом "Откровении Иоанна Богослова" как следует (там еще много дико интересного!),

