 

Аналитик заявил об отсутствии перспектив у белорусской экономики из-за политического кризиса

13.11.2020, 13:43, Разное

Сначала удар по экономике нанес конфликт Минска с Москвой из-за стоимости нефти. В середине февраля этого года президент республики Александр Лукашенко заявил, что не собирается стоять на коленях перед российским руководством, и сообщил о поисках альтернативных маршрутов поставки топлива.

Затем Белоруссия сильно пострадала от коронавируса. Власти страны отказались ввести жесткий карантин весной – за этим последовал резкий рост числа заразившихся. Примечательно, что Лукашенко до последнего отрицал угрозу пандемии и призывал граждан работать и заниматься спортом.

В августе по всей стране прокатилась волна протестов. Многие оппозиционеры остались недовольны тем, что победу на выборах президента одержал Лукашенко. Руководство республики обвинили в фальсификации итогов. В крупных городах прошли жесткие задержания демонстрантов.

Массовые беспорядки привели к падению рубля. Белорусы перестали доверять государству и, как следствие, рублю. Жители республики стали в массовом порядке снимать сбережения и переводить рубли в доллары. “Это стало основным фактором девальвации в августе”, – сказала эксперт Катерина Борнукова.

Ситуацию осложняет отток специалистов IT-сферы. В будущем это приведет к снижению ВВП. Белорусам следует готовиться к падению доходов, заявил аналитик Вадим Иосуб. “Без выхода из сложившегося политического тупика, никаких перспектив у белорусской экономики нет”, – сказал он.



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