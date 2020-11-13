Мнение: Общая прибыль и личные убытки

13.11.2020, 13:40, Разное

В 2016 году противники Дональда Трампа заявили, что выборы в США фальсифицированы русскими. В 2020 году уже сам Дональд Трамп заявил, что выборы в США фальсифицированы глубинным государством. За кого бы ни голосовал условный американец: за Трампа, за Байдена или ни за кого, он неизбежно вынужден теперь признать, что выборы в США — плохо прикрытое мошенничество.

Понятно, что рынки в Америке лихорадит: выборное безумие наложилось на монетарную чуму и на прочие беды, терзающие последние 12 лет экономику США. Акции скачут то вверх, то вниз, а состояния местных олигархов ритмично сдуваются и раздуваются. Вот очередная желтушная новость — «богатейший человек мира потерял миллиарды долларов за один день»:

https://lenta.ru/news/2020/11/10/mlrd/

В реальности он, разумеется, ничего не приобрёл и не потерял, просто курс акций Амазона снизился на несколько процентов. Тем не менее курсовые качели являются отличным поводом сравнить два суждения, одно из которых многие считают верным, тогда как другое — неверным.

Суждение 1. Джефф Безос стал за один день богаче на 10 млрд долларов. Почему бы ему не раздать эти 10 млрд долларов своим сотрудникам? На каждого пришлось бы по 10 тысяч долларов.

Суждение 2. Джефф Безос стал за один день беднее на 10 млрд долларов. Почему бы его сотрудникам не скинуться по 10 тысяч долларов, чтобы компенсировать ему убытки?

На всякий случай: я весьма прохладно отношусь к управленческому гению господина Безоса, самого богатого человека в мире никак нельзя считать образцовым капиталистом. Признавая деловую хватку Джеффа Безоса, я всё же не могу закрыть глаза ни его налоговые фортели, ни на его своеобразные отношения с почтой США, ни, наконец, на его соковыжимательное отношение к рядовым сотрудникам. Как справедливо заметили читатели, Амазон скоро уже превратиться в блокчейн-колхоз, в котором зарплату будут выдавать трудодень-койнами.

Впрочем, всё это не имеет отношения к предмету статьи. Призывы к раскулачиванию американских олигархов являются отличным поводом обсудить, что такое «двойные стандарты», и почему в другую сторону «стрелочка не поворачивается».