 

Тварь. Две твари – Личное мнение

13.11.2020, 13:30, Разное

В Калининградской области нашлась 11-летняя девочка, забеременевшая от отчима. Называла урода папой.

Мама привела в дом чурбана неотёсанного лет 10 назад. Нет, ну а что? Родила, нужно устраивать личную жизнь.

Урод бухал. Бил жену. Орал. Запугивал. Женщина-мать считает, что с её дочерью у урода складывались неплохие отношения.

Когда всё вскрылось, мать не пошла в полицию. Девочка призналась ей, что беременна от урода, а женщина говорит, что сожитель её запугивал. Ну, действительно, может быть, беременность сама рассосётся?

И они продолжали жить семьёй. Тварь-педофил. Его жертва. Его сожительница.

Так вполне возможно бы и продолжалось, если бы сам преступник не проболтался спьяну, что трахал ребёнка, который от него залетел.

То, что педофилов нужно мучительно наказывать, говорить не стоит — все согласны. Но вот что же делать с такой вот матерью — разве не она во всём виновата?

Притащила урода в дом. Ничего не замечала — не хотела видеть. Узнав, покрывала тварь, никому ничего не рассказывая. Разве только педофил тот — тварь мерзкая? А разве эта мамаша — не тварь?

Её сажать не нужно?!

Источник: Лена Миро



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