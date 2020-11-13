 

В Киеве трое неизвестных обстреляли полицейских, есть раненые

13.11.2020, 13:23, Разное

Минувшей ночью трое вооруженных преступников открыли стрельбу по полицейским в Киеве. Один из стражей порядка был ранен.

Инцидент произошел в Святошинском районе. Дорожные патрульные остановили японский внедорожник за нарушение правил дорожного движения. Во время беседы с водителем они заметили в салоне еще троих нервничающих мужчин, у одного из которых была кобура для пистолета и рация. В какой-то момент они резко выбежали из машины и попытались скрыться. Во время побега они открыли огонь по правоохранителям, в результате чего один из них получил ранение, сообщает RT.



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