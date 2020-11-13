Лиза Арзамасова отказалась комментировать помолвочное кольцо на безымянном пальце

13.11.2020, 13:20, Разное

Актриса Лиза Арзамасова посетила церемонию вручения премии «First Ladies Awards Russia’20», одержав победу в номинации «Доброе сердце». Журналисты заметили у нее на безымянном пальце кольцо с бриллиантом, напоминающее помолвочное, но артистка отказалась от комментариев по этому поводу.

На церемонии отмечали заслуги в различных сферах первых леди страны. На светском мероприятии Лиза Арзамасова подтвердила, что ее сердце занято. Однако звезда «Папиных дочек» заявила журналистам, что не намерена отвечать на личные вопросы. Она призналась, что сама в восторге от кольца с внушительным бриллиантом, но «завидовать даже белой завистью не советует».

Слухи о романе Лизы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха начали появляться давно, но пара их не комментировала. По информации СМИ, спортсмен не был до конца уверен в собственных чувствах, поэтому выдерживал паузу. Через некоторое время он появился в компании возлюбленной на съемках телешоу и тогда стало понятно, что у них все серьезно. Недавно актриса посетила площадку «Ледникового периода» и в паре с фигуристом продемонстрировала свои умения на льду.