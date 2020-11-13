Тутта Ларсен причиной потери первого ребенка назвала измены бывшего мужа

13.11.2020, 13:20, Разное

Российская телеведущая Тутта Ларсен призналась, что измены первого мужа Максима Галстьяна довели ее до аборта. При этом потеряла она первого ребенка, когда находилась на 8 месяце беременности.

О потере ребенка и неверности экс-супруга Тутта Ларсен пояснила в рамках участия в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». Трагический инцидент с телеведущей произошел еще в 2000 году. Она долго ждала первую беременность, но когда узнала об изменах мужа, то начала сильно переживать, что могло отразиться на развитии организма плода.

Продолжительное время в элитной клинике скрывали от Тутты Ларсен нежизнеспособность ребенка. Об этом ей рассказали в другой клинике, объяснив, что у плода нерабочие легкие и больное сердце. Все это было медицинским показанием для прерывания беременности, поэтому она сделала аборт. Впервые Тутта Ларсен родила в 2005 году после многолетней дерпессии.