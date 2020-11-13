Тела двух молодых людей нашли в квартире на Измайловском проспекте в Петербурге

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13.11.2020, 13:20, Разное

В Петербурге в одной в квартире одного из домов, который расположен на Измайловском проспекте, были обнаружены трупы двух молодых людей. Инцидент был зафиксирован вечером 11 ноября в Адмиралтейском районе.
Житель Северной столице, увидев два бездыханных тела в квартире, сразу же рассказал в полицию. Прибывшие на место инцидента сотрудники правоохранительных органов не зафиксировали на трупах следов насильственной смерти.

Личности погибших сразу были установлены по их документам. Известно, что один парень 1996 года рождения имел регистрацию в Ленобласти. Второй погибший 1993 года рождения являлся жителем Нижегородской области. Трупы молодых людей доставлены на судмедэкспертизу, которая поможет определить точные причины их смерти.



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