МИД Британии отказался комментировать арест россиянина за госизмену

13.11.2020, 13:08, Новости дня

Министерство иностранных дел Великобритании никогда не комментирует сообщения, касающиеся вопросов разведывательной деятельности, заявили в британском посольстве в Москве, комментируя арест россиянина Дмитрия Федоткина за госизмену.

«МИД Великобритании никогда не комментирует какие-либо сообщения, касающиеся вопросов разведывательной деятельности», – заявили РИА «Новости» в посольстве. Так

Также в дипведомстве уточнили, что «вопросы по данному делу должны быть адресованы российской стороне».

В среду Лефортовский суд Москвы арестовал Федоткина, который подозревается в государственной измене, на два месяца. Согласно действующему законодательству, Федоткину грозит от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тыс. рублей.

Сообщалось, что Федоткин оказался представителем «Аэрофлота» в Великобритании и подозревается в работе на разведку этой страны, свою вину он не признает.