 

МИД Британии отказался комментировать арест россиянина за госизмену

13.11.2020, 13:08, Новости дня

Министерство иностранных дел Великобритании никогда не комментирует сообщения, касающиеся вопросов разведывательной деятельности, заявили в британском посольстве в Москве, комментируя арест россиянина Дмитрия Федоткина за госизмену.

«МИД Великобритании никогда не комментирует какие-либо сообщения, касающиеся вопросов разведывательной деятельности», – заявили РИА «Новости» в посольстве. Так

Также в дипведомстве уточнили, что «вопросы по данному делу должны быть адресованы российской стороне».

В среду Лефортовский суд Москвы арестовал Федоткина, который подозревается в государственной измене, на два месяца. Согласно действующему законодательству, Федоткину грозит от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тыс. рублей.

Сообщалось, что Федоткин оказался представителем «Аэрофлота» в Великобритании и подозревается в работе на разведку этой страны, свою вину он не признает.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / Антитела к коронавирусу нашли у пациентов с другим вирусом

13.11 / Самолет ВКС с российскими детьми вылетел из Сирии в Москву

27.09 / Компания Honda презентовала новый концепт

24.06 / Россияне всегда будут помнить, нацизм сокрушили советские люди

02.09 / Россия запретила транзит животноводческой продукции с Украины

07.10 / Противодействие России, обновление ассоциации и судьба безвиза. Полный текст заявления по итогам саммита Украина – ЕС

06.10 / Власти Москвы приостановили действие социальных карт для проезда

29.06 / Пьяный пассажир до полусмерти избил таксиста в Зеленограде

25.07 / В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом

03.10 / NI – в противостоянии США с Китаем РФ не будет незаинтересованным наблюдателем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска