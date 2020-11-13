«Лидеров России» на примере спектакля «Турандот» научат работать с сообществами

13.11.2020, 12:48, Новости дня

В театре «Геликон-опера» победителей и финалистов конкурса управленцев «Лидеры России» 13 ноября научат посредством театральных инструментов и техник работать с сообществами и формировать команды, которых объединяют общие ценности.

Занятия проводятся в рамках третьего модуля образовательной программы «Развитие аутентичного лидерства через театр компетенций». Она реализуется Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Клубом «Эльбрус». Третий модуль программы называется «Общее дело», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Сейчас мировой тренд подготовки управленцев направлен на развитие эмоционального интеллекта, поэтому и приняли решение включить в лидерские модули образовательную программу «Театр компетенций». Мы хотим показать, как внутри устроен театр, что он может дать в управленческой практике. В театр можно прийти, чтобы научиться подключаться к зрителю и ориентироваться на особенности его восприятия. Для управленцев это очень важно – уметь «подключиться» к человеку, ради которого он работает, объяснить суть своих инициатив и решений. Мастера театра помогают этому научиться», – сказал начальник Управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

Программа «Театр компетенций» – это три очных модуля, каждый из которых проходит в одном из московских театров-партнеров. Площадкой проведения первого и третьего модулей выступил театр «Геликон-опера», в них принимают участие победители и финалисты конкурса управленцев «Лидеры России».

Второй модуль принимал Театр МДМ (Московский дворец молодежи) и его слушателями стали участники 10 конкурсов и проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». По итогам программы участники получат сертификат и методологию, которая поможет им развивать и поддерживать свои социальные проекты.

«Это уже третий, заключительный, модуль нашей программы. В этот раз под говорящим названием «Общее дело» – мы хотим обсудить сообщества как целостный элемент взаимодействия, их роль и влияние на все общество в целом. Участники программы узнают об уникальных техниках и методиках, которые позволят развивать и поддерживать свои социальные проекты. Чтобы делать это успешно, нужно уметь находить заинтересованные стороны и взаимодействовать с ними, формировать, если можно так сказать, вдохновляющую среду для реализации этих проектов и управлять ей, – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По его словам, в программе будут рассматриваться четыре функциональных и ролевых театральных позиции – сценарист, режиссер, актер, продюсер. «У каждой – свои инструменты работы по системе Станиславского, и каждый отражает суть этой системы – жить в предлагаемых обстоятельствах», добавил Комиссаров.

Завершится день в «Театре компетенций» спектаклем «Турандот» Джакомо Пуччини. Спектакль наглядно показывает, как нужно побеждать, главным образом, через умение управлять социальными объединениями и сообществами.

«Театр компетенций» – это возможность посмотреть на себя, на ситуацию с позиции другого человека. Театр занимается Действием, а не созерцанием. Поэтому театр может научить человека, будущего руководителя быть действенным!», – сказал Дмитрий Бертман, генеральный директор – художественный руководитель театра «Геликон-опера».

После очных и онлайн занятий участники смогут применить театральные техники и методики – создать и затем показать на сцене свою собственную постановку по четырем проектам клуба «Эльбрус» – «Уроки лидерства», «Моя родная школа», «Финансовая грамотность» и «Боевая слава».

«После образовательного модуля Клуб проведет дополнительную сертификацию по проектам, которая даст возможность консультировать и вести мастер-классы для новых участников наших социальных проектов, – прокомментировала директор департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ, победительница первого сезона конкурса «Лидеры России», председатель клуба Лидеров РФ «Эльбрус» Татьяна Дьяконова.

По ее словам, «после творческих мастер-классов Лидеры РФ будут разделены на группы по проектам Клуба. Они должны будут поставить творческую новеллу про предлагаемый проект, где они сами станут актерами, сценаристами и режиссерами своего спектакля. Мы уверены, что творческая группа «Геликон-оперы», поможет Лидерам раскрыть ресурсы образного мышления и поделится творческими навыками. Управленец – это про комплексное решение задач, междисциплинарный подход, творчество мышления, умение работать в команде и проявлять настоящее «лидерство в сообществе».

«В этом модуле, который в очной части проходит в «Геликон-опере», мы будем говорить о сообществах, их роли и области влияния, важности для Лидеров РФ видеть заинтересованные стороны и уметь с ними взаимодействовать, формировать среду для реализации социальных проектов. Именно это является главной миссией еще одной нашей новой программы «Женщина-лидер». Среди участников «Театра Геликон» есть слушательницы этой программы. Мы хотим помочь активным женщинам, которые заинтересованы в преображении мира, в разработке и реализации проектов, которые помогут сделать нашу жизнь лучше», – сказала проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Мария Афонина.

Организаторы третьего модуля в театре «Геликон-опера» предприняли дополнительные меры для обеспечения безопасности здоровья слушателей. Этот модуль «Театра компетенций», как и предыдущий, проходит в смешанном – онлайн и офлайн формате. Слушатели и лекторы обеспечены масками и перчатками, им рекомендовано соблюдать социальную дистанцию.

Партнерами программы «Развитие аутентичного лидерства через театр компетенций» выступает Международная ассоциация корпоративного образования (МАКО).