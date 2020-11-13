 

Жители ряда регионов России пожаловались в ФАС на взлетевшие цены на сахар

13.11.2020, 12:43, Разное

Замглавы Федеральной антимонопольной службы России Павел Заборщиков сообщил, что ведомству поступает множество жалоб россиян на возросшие цены на сахар. Большинство из них приходят от жителей регионов.

Так, на “несладкую жизнь” сетуют в Калужской, Саратовской, Свердловской, Калининградской, Ростовской, Орловской и Московской областях, а также в Краснодарском и Хабаровском краях. Эксперты Минсельхоза ожидают, что цены на сахар стабилизируются после сбора урожая, сообщает RT.



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