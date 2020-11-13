В Харькове мужчина угрожает гранатой правоохранителям, которые пришли к нему с обыском – полиция

13.11.2020, 12:35, Новости дня

Утром 13 ноября к жителю Основянского района Харькова пришли с обыском сотрудники полиции, но тот вышел к ним с гранатой, проинформировала пресс-служба ведомства в Facebook.

Житель Харькова отсоединил чеку и угрожает взорвать гранату, сказано в релизе.

“На место выехали руководство областной и районной полиции, следственно-оперативная группа, сотрудники управления “КОРД”, специалисты взрывотехнического управления полиции и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Введена специальная полицейская операция “Гром”, – сообщили в полиции области.

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/3463095607121712

У правоохранителей есть санкция суда на проведение обыска, уточнили в ведомстве.