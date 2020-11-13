 

В Харькове мужчина угрожает гранатой правоохранителям, которые пришли к нему с обыском – полиция

13.11.2020, 12:35, Новости дня

Утром 13 ноября к жителю Основянского района Харькова пришли с обыском сотрудники полиции, но тот вышел к ним с гранатой, проинформировала пресс-служба ведомства в Facebook. 

Житель Харькова отсоединил чеку и угрожает взорвать гранату, сказано в релизе. 

“На место выехали руководство областной и районной полиции, следственно-оперативная группа, сотрудники управления “КОРД”, специалисты взрывотехнического управления полиции и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Введена специальная полицейская операция “Гром”, – сообщили в полиции области. 

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/3463095607121712

У правоохранителей есть санкция суда на проведение обыска, уточнили в ведомстве. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09 / Верховная Рада 18 сентября планирует рассмотреть проект госбюджета на 2021 год

03.11 / Пашинян раскритиковал Израиль за поставки оружия Азербайджану

12.08 / Борису Джонсону: Остановить приток мигрантов через Ла-Манш без Парижа не выйдет

26.10 / Медведчук раскритиковал решение Зеленского ждать европейскую вакцину

24.10 / Студента, который справил нужду на аллее Героев Небесной сотни в Киеве, отчислили из университета

07.09 / Координационный совет Беларуси о похищениях оппозиционеров: такие методы приведут к усилению протестов

26.08 / В НБУ объяснили, почему банк “Аркада” выводят с рынка

27.08 / Экономика: Новая дорога привлечет инвестиции в Крым

16.07 / Палестина пропала с карт Google

23.08 / Представитель США принял участие в военной мемориальной службе на Тайване

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска