 

Redmi Note 9 получит быструю зарядку

13.11.2020, 12:25, Новости дня

Смартфоны Redmi Note 9 ужа завоевали неплохую популярность во многих странах мира, хотя на полках китайских магазинах данных гаджетов еще нет. Остальных же пользователей разработчик порадовал новой быстрой зарядкой.

Предлагаемая мощность зарядного устройства составляет 22,5 Вт, благодаря чему пользователи смогут за небольшой отрезок времени полностью заполнить аккумулятор.

Однако это еще не все новости компании-производителя. Разработчик готовится вывести на рынок несколько вариантов смартфонов из этой линейки. Одни выйдут с поддержкой стандарта связи 5G, у других же будет предусмотрено соединение только четвертого поколения. В соответствии с этим производитель будет устанавливать цены.



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