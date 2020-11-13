На Украине назвали возможных преемников Зеленского

13.11.2020, 12:23, Разное

О заражении Владимира Зеленского стало известно на этой неделе. Главу страны доставили в киевскую ведомственную больницу. Политик находится в изолированной палате, все дела он ведет в специально оборудованном кабинете.

Если самочувствие президента Украины ухудшится, то его полномочия перейдут к спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову, рассказал политолог, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в интервью НСН.

Эксперт назвал Разумкова “темной лошадкой”. На спикера Рады нет компромата, и никто не знает, что за лицо стоит за ним. “Уровень чистоплотности у Разумкова пока высокий”, – подчеркнул Соскин.

Среди других кандидатов на роль исполняющего обязанности президента Украины – мэр Киева Виталий Кличко, председатель партии “Европейская солидарность” Петр Порошенко, секретарь СНБОУ Александр Турчинов.

Соскин рассказал, что Кличко – весомая и раскрученная фигура. Мэр Киева может устроить многих. По словам эксперта, за политиком стоит группа влиятельных и обеспеченных людей.

Шансы имеют и другие градоначальники. Заменить Владимира Зеленского могут мэр Днепра Борис Филатов, мэр Харькова Геннадий Кернес, мэр Тернополя Сергей Надал или мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.