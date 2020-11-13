Мужчины ампутировали почти все пальцы на руках из-за коронавируса

13.11.2020, 12:23, Разное

Житель США Грегг Гарфилд лишился почти всех пальцев на руках из-за заражения коронавирусом SARS-CoV-2 (COVID-19). Болезнь протекала в тяжелой форме.

Весной Гарфилд был госпитализирован и вскоре подключен к аппарату ИВЛ. У него возникли осложнения, среди которых было заражение крови. Врачи очень низко оценивали шансы 53-летнего мужчины на выживание. Тем не менее, ему удалось выкарабкаться. Однако у него нарушилась циркуляция крови, из-за чего врачам пришлось удалить восемь фаланг его пальцев на руках, сообщает РИА “ФАН”.