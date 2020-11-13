Экс-капитан «Рубина» получил 12 лет колонии за мошенничество

13.11.2020, 12:08, Новости дня

Вахитовский районный суд города Казани приговорил к 12 годам исправительной колонии общего режима экс-капитана местного футбольного клуба «Рубин» Сергея Харламова – фигуранта уголовного дела о финансовой пирамиде КПК «Рост».

«Признать Харламова Сергея Сергеевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 («Организация преступного сообщества») и ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») УК РФ, и назначить путем частичного сложения наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – передает ТАСС слова судьи.