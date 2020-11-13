 

Трещина на МКС оказалась в 1,5 раза длиннее, чем думали раньше

13.11.2020, 12:08, Новости дня

Трещина в российском модуле «Звезда», ставшая причиной утечки воздуха на МКС, по уточненным данным составляет 4,4-4,5 сантиметра в длину, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.

Это более чем в 1,5 раза больше значения, о котором сообщалось ранее.

«Да, я сделал это [сфотографировал и измерил трещину], она приблизительно 4,5 [сантиметра], даже меньше этого», – передает РИА «Новости» слова космонавта Сергея Рыжикова специалисту подмосковного Центра управления полетами, отвечая на соответствующий вопрос.

Специалист напомнил космонавту, что при прошлых измерениях тот говорил о 2,7 сантиметрах. Рыжиков объяснил такую разницу «условиями видимости трещины».

«Сейчас общий вид [снимка] был между точками 10 и 12 [космонавт разметил трещину точками с номерами], и получилось 4,4 [сантиметра] с учетом допуска 2-3 миллиметра. И это, кажется, продолжение трещины», – сказал он.

Напомним, обнаруженная в модуле «Звезда» утечка превышает допустимую величину, экипажу на МКС может потребоваться дополнительная доставка кислорода. В модуле были найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином.

Космонавт Анатолий Иванишин ранее сообщил, что обнаружил место при помощи пакетика чая. Место находится в промежуточной камере модуля, возле аппаратуры широкополосной системы связи.

Утечку воздуха на МКС предложили закрыть поролоном и пленкой.



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