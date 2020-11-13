В Кремле дали оценку действиям США по «Северному потоку – 2»

13.11.2020, 12:08, Новости дня

Россия не знает конкурентов на рынке поставок трубного газа, действия США по «Северному потоку – 2» – это не что иное, как несправедливая конкуренция, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что спотовый рынок «гораздо менее стабильный, чем рынок трубного раза», а на рынке обеспечения трубного газа «Россия не знает конкурентов», передает RT.

«Этот рынок стабильный, в целом он дешевле, он надежнее и он рассчитан на долгосрочную перспективу», – добавил он.

Представитель Кремля уточнил, что это дает потребителям данного энергоресурса возможность рассчитывать долгосрочные планы развития. На просьбу уточнить, значит ли это, что РФ обвиняет США в вытеснении страны с европейского рынка любыми способами, представитель Кремля пояснил: «Способами недобросовестными, способами несправедливыми».

«Это абсолютно несправедливая конкуренция – не что иное. Тут тоже, что греха таить, послы Соединенных Штатов Америки в европейских столицах совершенно не стесняются приглашать, вызывать – кто во что горазд – руководителей компаний, представителей руководства этих стран и отчитывать их, как учитель ученика, на предмет нецелесообразности продолжения этого проекта», – добавил Песков.

Он подчеркнул, что «ничто так, как трубный газ, не может обеспечивать энергетическую безопасность Европы».

Ранее члены Палаты представителей и Сената США достигли договоренности о расширении санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2».

Под расширенные санкции, предусмотренные в проекте оборонного бюджета на финансовый год, который начался в стране 1 октября, могут попасть страховые и сертификационные компании, которые сотрудничают с российскими судами, завершающими строительство трубопровода.

Председатель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес заявил, что США должны в будущем отказаться от вмешательства в дела ЕС и прекратить угрожать санкциями, в том числе в отношении проекта «Северный поток – 2».

21 июля Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2». В октябре в Госдепартаменте США сообщили, что американские санкции по «Северному потоку – 2» распространятся на фирмы, предоставляющие услуги или средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые санкции США в отношении «Северного потока – 2» являются частью несправедливой рейдерской конкуренции. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о причинах, по которым Газпром до сих пор не начал достройку «Северного потока – 2».