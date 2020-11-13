Мнение: Трамп заявил, что у него украли 2,7 млн. голосов

13.11.2020, 12:00, Разное

Президент США продолжает разоблачать американскую избирательную систему.

Dominion удалил 2,7 миллиона голосов за Трампа по всей стране

Анализ данных выявил, что 221 000 голосов в Пенсильвании были переписаны с президента Трампа на Байдена. 941 000 голосов за Трампа были просто удалены.

В штатах использующих систему голосования Dominion переписали 435 000 голосов за Трампа на Байдена.

(с) президент США Дональд Трамп

Твиттер уже традиционно продолжает цензурировать президента США.

Иронично, но то сонмище кретинов, которое 4 года вопило про взлом американских выборов Россией в 2016-м году, сейчас всячески игнорирует тему очевидных фальсификаций на выборах. Более чудесной демонстрации оруэлловского двоемыслия трудно представить.

Также агент Дональд считает, что поддельные бюллетени надо не пересчитывать, а расследовать.

Есть мнение, что даже если Трамп проиграет, на следующих президентских выборах этой системы не будет – сейчас происходит обвальный процесс ее тотальной дискредитации для десятков миллионов американцев.

А ведь различные либералы до недавнего времени позиционировали ее как образцовую. А теперь выясняется, что она ворует голоса в промышленных масштабах.

Также Агент Дональд обвинил Fox News в продажности и порадовался обвалу рейтингов FOX, указав, что все виной смена их позиции, по сравнению с 2016-м годом.

Прочее.

1. Джулиани заявил https://justthenews.com/podcasts/rudy-guiliani-i-have-never-seen-election-case-half-evidence-fraud, что у него есть письменные показания человека, который присутствовал во время вброса 100 000 бюллетеней в 4 часа утра в Мичигане. Все 100 000 были за Байдена.

2. Примечательно, что еще в апреле 2020-го года эксперт по сетевой безопасности предупреждал https://www.wsj.com/articles/why-a-data-security-expert-fears-u-s-voting-will-be-hacked-11587747159, что американские выборы могут быть взломаны через систему Dominion.