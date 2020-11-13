Мнение: Карабахское дежавю

13.11.2020, 11:50, Разное

Прочитал, что миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады ВС России вошел в Степанакерт, а передовые подразделения бригады добрались до города Шуша. Вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и «Лачинском» коридоре развернуты полтора десятка наблюдательных постов.

Это какое-то дежавю. Кажется, все это уже было…. Свое 25-летие – 5 апреля 1989 года – отмечал в Лачине, где мое подразделение не позволяло армянам и азербайджанцам убивать друг друга в районе, который принято называть «личинским коридором».

В день моего 25-летия приезжали пацаны из Степанакерта, служившие в спецподразделении отдельной дивизии особого назначения (ОДОН) им. Дзержинского, привезли в подарок канистру агдамсого коньяка…

В Степанакерте, в здании санатория МВД СССР, работал Комитет особого управления Нагорно-Карабахской автономной областью, который возглавлял Аркадий Вольский…. Пару раз мне, в то время совсем юному старлею, тоже довелось участвовать в оперативных совещаниях, которые проводил Вольский.

Сегодня, через тридцать лет на лентах новостей – снова названия Карабах, Степанакерт, Шуша, Лачин…. А среди офицеров, полетевших в Нагорный Карабах с миротворческой миссией – младщий сын моего курсантского товарища, как и я в 1989 году, – совсем юный старший лейтенант….

Карта-схема отсюда