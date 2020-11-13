 

«Звериную» дивизию Северного флота готовится пополнить АПЛ «Леопард»

13.11.2020, 11:48, Новости дня

Легендарная «звериная» дивизия атомных подводных лодок (АПЛ) Северного флота в ближайшее время пополнится АПЛ «Леопард» проекта 971, которая после ремонта и модернизации станет носителем ракет «Калибр», сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

«Леопард» будет спущен на воду после ремонта и модернизации в конце текущего – начале 2021 года. Затем он выйдет на испытания, которые могут продлиться до шести месяцев», – сообщил источник ТАСС.

В пресс-службе Центра судоремонта (ЦС) «Звездочка» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), где проходит ремонт и модернизация «Леопарда», не стали комментировать эту информацию.

Напомним, корабелы судоверфи Центра судоремонта «Звездочка» в Северодвинске планировали сдать ВМФ РФ первую многоцелевую атомную подводную лодку проекта 971 третьего поколения «Леопард» после глубокой модернизации в 2015 году.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.10 / Анонсирован прямой эфир с новосибирским губернатором Травниковым

08.08 / Россия использует украинского нардепа Деркача для вмешательства в американские выборы – контрразведка США

21.07 / В РФ подтвердили 5,8 тыс. новых случаев коронавируса

13.10 / ВС предложил отнести нетяжкие преступления предпринимателей к уголовному проступку

18.07 / Во Львовской области задержали сирийских нелегалов – Госпогранслужба

27.07 / Британское правительство решило бороться с ожирением граждан

18.09 / Лавров объяснил суть американской «мягкой силы»

05.08 / Адвокат Ефремова заявил о попытке фальсификации доказательств со стороны потерпевших

30.06 / Бывшему министру финансов Подмосковья Кузнецову сократили срок

20.07 / Умер известный ведущий прогноза погоды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска