«Звериную» дивизию Северного флота готовится пополнить АПЛ «Леопард»

13.11.2020, 11:48, Новости дня

Легендарная «звериная» дивизия атомных подводных лодок (АПЛ) Северного флота в ближайшее время пополнится АПЛ «Леопард» проекта 971, которая после ремонта и модернизации станет носителем ракет «Калибр», сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

«Леопард» будет спущен на воду после ремонта и модернизации в конце текущего – начале 2021 года. Затем он выйдет на испытания, которые могут продлиться до шести месяцев», – сообщил источник ТАСС.

В пресс-службе Центра судоремонта (ЦС) «Звездочка» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), где проходит ремонт и модернизация «Леопарда», не стали комментировать эту информацию.

Напомним, корабелы судоверфи Центра судоремонта «Звездочка» в Северодвинске планировали сдать ВМФ РФ первую многоцелевую атомную подводную лодку проекта 971 третьего поколения «Леопард» после глубокой модернизации в 2015 году.