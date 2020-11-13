Мнения: Зачем Порошенко и Ахметову концлагеря для украинцев с российскими паспортами

13.11.2020, 11:48, Новости дня

Появление законопроекта об интернировании российских граждан и лиц без гражданства удивило даже тех, кто уже отвык удивляться происходящему на Украине. Можно было бы предположить, что автором документа является какой-нибудь депутат от партии Петра Порошенко – русскоязычного винницкого олигарха, который претендует на место предводителя идейных украинских националистов – но нет. Инициатором законопроекта выступает целый премьер-министр Денис Шмыгаль.

Появление законопроекта об интернировании российских граждан и лиц без гражданства удивило даже тех, кто уже отвык удивляться происходящему на Украине. Можно было бы предположить, что автором документа является какой-нибудь депутат от партии Петра Порошенко – русскоязычного винницкого олигарха, который претендует на место предводителя идейных украинских националистов – но нет. Инициатором законопроекта выступает целый премьер-министр Денис Шмыгаль.

Если кратко, то законопроект предлагает принудительно задерживать и отправлять в специальные поселения граждан стран, которые «осуществляют агрессию в отношении Украины». А поскольку таковой на официальном уровне признана только Россия, то понятно, кого коснется закон. И речь не только о российских гражданах, которые все еще наведываются в гости на Украину к родственникам или друзьями, но и об украинских гражданах, имеющих российское гражданство.

В первую очередь, инициатива, конечно, коснется жителей непризнанных ДНР и ЛНР, для которых процедура получения российского гражданства максимально упрощена, а также жителей Крыма, который Киев все еще считает своей территорией. Исчерпывающего перечня причин для задержания и интернирования законопроект не дает – эти вопросы отнесены к компетенции Службы безопасности Украины. Задержания могут происходить даже несмотря на то, что украинский закон о гражданстве не признает за украинскими подданными других гражданств. Иными словами, украинцы, являющиеся носителями двух и более гражданств, с официальной точки зрения являются только гражданами Украины.

Но плевать на нормы закона. После обмена Киевом одних украинских граждан на других украинских граждан в последние годы, вопрос о «своих» и «чужих» решается там в «понятийном», а не в правовом порядке. Оставив за скобками рассуждения о том, как данный законопроект нарушает права человека – таковых прав после госпереворота лишилась значительная часть граждан, сосредоточимся на том, кому и зачем нужен скандальный документ.

Руководитель правительства Денис Шмыгаль не обладает собственным политическим весом. С точки зрения украинской политики даже последних лет – этот человек никто. В отсутствие собственного кадрового резерва президент Владимир Зеленский пользуется кадрами, которые ему предоставляет его собственное окружение, а также близкие к офису президента олигархи. Ключевое место среди таких олигархов сейчас занимает Ринат Ахметов, выходцем из структур которого и является Денис Шмыгаль. Одновременно Шмыгаль – уроженец Львова, связанный галицкими криминальными и полукриминальными элитами. С точки зрения националистически-олигархического консенсуса на Украине – идеальный кандидат.

Законопроект был подан в парламент 5 ноября, когда стали очевидны провальные для партии «Слуга народа» результаты выборов в местные органы власти, а в стране заполыхал конституционный кризис, спровоцированный попытками Зеленского в обход закона отправить в отставку судей Конституционного суда.

Последний, напомним, в коне октября признал неконституционным ряд положений антикоррупционного законодательства, в частности, касательно доступа к декларациям чиновников Национального агентства по предотвращению коррупции, чем вывел из строя финансируемую США и Евросоюзом вертикаль правоохранительных органов в стране.

Таким образом, в начале ноября Владимир Зеленский столкнулся сразу с двумя проблемами. Первая – утрата легитимности. Результаты местных выборов показали реальный уровень доверия украинцев к президенту и его политической силе «Слуга народа», которая все еще контролирует парламентское большинство, хотя в действительности уже не представляет интересов подавляющей части населения страны. Вторая – угроза импичмента в случае незаконного смещения судей Конституционного суда. Такое голосование намечено в Раде на 17 ноября – именно оно может запустить процессы ползучего переворота на Украине.

Шатающееся под Зеленским кресло – и плюс к этому он подцепил коронавирус и сейчас фактически изолирован в киевской клинике «Феофания» – заставляет других политических игроков искать варианты сохранения себя во власти. А это просто невозможно без «ярлыка» на княжение от американского посольства на Украине. Выборы в США состоялись и победу в них, вероятнее всего, одержит Джо Байден. У последнего во время вице-президентства сложились теплые отношения с Петром Порошенко, партнером которого является Ринат Ахметов. Последнего называют «другом всех президентов», и это неспроста. Если Зеленский будет смещён, то с большой долей вероятности выгодоприобретателем этого станет именно Порошенко. Похоже, что у Ахметова четко просчитали возможные сценарии, решив подсобить партнеру в этой игре.

Кстати, если внимательно посмотреть на корпоративный планктон, работающий в структурах Рината Ахметова, мы обнаружим там массу людей, питающих искреннюю ненависть к Донбассу, к РФ и к самой идее примирения. В отличие от работников металлургических заводов и энергостанций в городах юго-востока страны, эти люди давно превратились в квази-патриотов на зарплате, которые тонко чувствуют настроение и запросы олигарха номер один в стране и стараются им соответствовать. Тем удивительнее, что именно Ахметов в свое время пытался воссоздать Партию регионов под брендом «Оппозиционного блока». Последний, к слову, также с треском провалился на местных выборах, окончательно доказав своему спонсору бессмысленность инвестиций в мир в некогда дорогих его сердцу Донецке и Луганске.

Закон об интернировании российских граждан – это четкий сигнал о бесполезности любых переговоров о статусе Донбасса. Глава президентского офиса Андрей Ермак, который и был основным переговорщиком по Донбассу с украинской стороны, сейчас также выведен из игры и находится в «Феофании» вместе с Зеленским. Заигрывать с электоратом, желающим мира, некому и уже незачем. Порошенко и Ахметов посылают на Запад сигналы о возможности устранить «невнятного президента», и когда (а не «если») эти сигналы будут услышаны, случится еще один госпереворот на Украине.

Кроме того, закон об интернировании решает еще один важный вопрос. Теперь неугодных граждан не нужно судить. Суд, как показала практика последних лет – невыгоден властям с точки зрения пиара. Дело Кирилла Вышинского, дело Надежды Савченко, дела многочисленных журналистов, которые были упрятаны за решетку при Порошенко, но после вышли на свободу либо под подписку о невыезде, демонстрируют слабость власти и разжигают ненависть к ней со стороны обывателей. Теперь же достаточно обвинить человека в наличии российского гражданства (доказывать это, к слову, совсем не обязательно). Это дает возможность его задержать и отправить на принудительное проживание к черту на кулички. Без суда, без доказательств, но в рамках закона.

Выдавливание оппозиционно настроенных граждан из страны примет повальный характер. Жителям ДНР и ЛНР теперь просто опасно будет ездить на Украину – за заслуженной пенсией или по делам. Они будут заперты на своей территории. В этих условиях требования к РФ признать Донбасс усилятся стократно. А после такого признания, очевидно, любые разговоры о реинтеграции территорий закончатся раз и навсегда. Только война до последнего украинца.

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