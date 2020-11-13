 

Кремль предрек исчезновение «русофобских антител» на Украине

13.11.2020, 11:48, Новости дня

Искусственно насажденные «русофобские антитела» исчезнут на Украине достаточно быстро, РФ по-прежнему считает украинцев родственным народом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, в РФ по-прежнему считают, что россияне и украинцы «были и остаются двумя родственными народами». Он считает, что «за эти годы руководство Украины изрядно поработало, чтобы спровоцировать какие-то вражеские ощущения в своем народе», передает RT. 

«Мы не думаем, что это такой долгосрочный антироссийский иммунитет, нет. Он не может быть долгосрочным. Эти антитела пройдут быстро. Искусственно насажденные антитела русофобские пройдут быстро», – добавил Песков.

Песков подчеркнул, что недавние выборы и итоги этих местных выборов на Украине показали, что эти «антитела-то и не такие сильные уже».

Ранее результаты опроса Киевского международного института социологии показали, что почти 60% жителей Украины верят, что в будущем их страна наладит отношения с Россией. 

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в день выборов в органы местного самоуправления 25 октября инициировал проведение всеукраинского опроса по важным для страны темам. Большинство участников опроса в рамках местных выборов на Украине поддержали сокращение числа депутатов Верховной рады с 450 до 300, легализацию каннабиса и введение пожизненного заключения для коррупционеров, свидетельствуют данные exit poll социологической группы «Рейтинг».  



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.10 / Вне зависимости от итогов выборов в США антагонизм в отношениях с Россией никуда не денется

31.08 / За переход в “Манчестер Сити” его владельцы предлагают Месси рекордные €500 млн – СМИ

03.09 / Батальон армии США перебросят в Литву для совместных учений

12.10 / Полное обновление организма человека происходит за 10 лет

26.06 / Медведев направил Мишустину предложения по поддержке туризма

14.09 / Навальный отключен от ИВЛ и начал вставать с постели

29.07 / Посол РФ в Минске отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

06.10 / Прокурору, который попал в скандал после назначения в Тернопольскую область, дали должность в Киеве

02.09 / Количество жертв COVID-19 в мире превысило 850 тыс. человек

26.08 / Оснований для гуманитарной катастрофы в Крыму из-за недостатка воды нет – Данилов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска