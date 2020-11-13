 

Жители Карабаха уходят и сжигают за собой дома в знак протеста против Азербайджана

13.11.2020, 11:43, Разное

Жители Нагорного Карабаха начинают покидать территории, отошедшие под контроль Азербайджана в соответствии с соглашением о перемирии. Они сжигают за собой дома, чтобы азербайджанцы не смогли там поселиться.

Чаще всего так поступают в Агдамском, Кельбаджарском и Лачинском районах непризнанной республики, где проживало много армян. Огню предают не только жилые постройки, но и магазины и другие здания.

Напомним, что несколько дней назад лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. На линии соприкосновения было решено разместить российский миротворческий контингент, сообщает телеканал “360”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10 / Тихановская собралась просить у Путина деньги для Белоруссии после падения режима Лукашенко

17.07 / Ванесса Паради и Вайнона Райдер поддержали Джонни Деппа в суде

07.09 / После клинической смерти женщина рассказала о путешествии в Ад

06.05 / Секс с ВИЧ-инфицированным может быть абсолютно безопасным

02.07 / Мнение: Все правильно!

09.08 / Пожарные приехали на вызов и неожиданно столкнулись с таинственным явлением

13.07 / Белоруссию готовят к масштабным фальсификациям на выборах: Никто не поверит

05.11 / Дочь Иосифа Пригожина переболела коронавирусом с 50% поражением легких

13.11 / В России удаленных работников хотят обложить новым налогом

30.07 / Ученые: Люди с высоким ростом имеют больше риска заразиться COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска