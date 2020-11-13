Жители Карабаха уходят и сжигают за собой дома в знак протеста против Азербайджана

13.11.2020, 11:43, Разное

Жители Нагорного Карабаха начинают покидать территории, отошедшие под контроль Азербайджана в соответствии с соглашением о перемирии. Они сжигают за собой дома, чтобы азербайджанцы не смогли там поселиться.

Чаще всего так поступают в Агдамском, Кельбаджарском и Лачинском районах непризнанной республики, где проживало много армян. Огню предают не только жилые постройки, но и магазины и другие здания.

Напомним, что несколько дней назад лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. На линии соприкосновения было решено разместить российский миротворческий контингент, сообщает телеканал “360”.