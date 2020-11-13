 

СМИ сообщили об обысках у бизнесмена Михаила Зотова

13.11.2020, 11:23, Разное

Дело возбуждено по части 2 статьи 165 УК РФ “Причинение особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием”, пишет портал “Ридус”.

Сообщается, что бизнесмен может быть связан с поставками нерудной продукции по заниженной цене. Это около 150 тысяч тонн продукции, которую перепродали организациям, имевшим прямые соглашения с пострадавшей компанией по рыночной цене.

Следствие утверждает, что эти действия нанесли имущественный ущерб – более 10 миллионов рублей.

В социальных сетях распространяется информация, что предприниматель может быть причастен к деятельности фирм-однодневок с оборотом около 1,2 миллиарда рублей. Компании реализовывали щебень и песок строительным организациям.

Михаил Зотов родился в Туле, выпусник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Предприниматель занимал руководящие посты в крупной добывающей компании.



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