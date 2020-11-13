“Фантастический человек”: Александра Яковлева прогулялась по Калининграду с Николаем Басковым

13.11.2020, 11:17, Разное

Актриса Александра Яковлева прогулялась по Калининграду с популярным певцом Николаем Басковым. Его она назвала фантастическим человеком. Совместное фото знаменитостей появилось в социальной сети Instagram.

Известно, что Николай Басков отправился в Калининград, чтобы поздравить с назначением мэра областного центра Андрея Кротопкина. Совместным снимком с артистом поделилась звезда фильма «Экипаж» Александра Яковлева. Она назвала Калининград любимым и родным городом, где всегда очень красиво. Что касается Николая Баскова, то актриса заявила, что считает его не только фантастическим, но и умным, добрым, неравнодушным и деликатным человеком.

В комментариях подписчики назвали получившийся кадр очень красивым. Многие сделали комплименты Александре Яковлевой по поводу его стиля. Некоторые отметили, что актриса отлично смотрится вместе с Николаем Басковым. За короткое время публикация набрала огромное количество отметок «мне нравится».

Напомним, что чуть больше года назад Александра Яковлева призналась, что борется с онкологическим заболеванием. Сейчас у актрисы наблюдается ремиссия, пишет портал «Телепрограмма».