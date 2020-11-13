 

“Прекрасно знакома с нашей индустрией”: Паулина Андреева высказалась о блате в статусе жены Бондарчука

13.11.2020, 11:17, Разное

Популярная российская актриса Паулина Андреева высказалась о блате в статусе жены известного режиссера Федора Бондарчука. Звезда сериала «Метод» заявила, что прекрасно знает отечественную индустрию и как ее воспринимают.
Паулина Андреева уже состоялась в качестве успешной актрисы. В свое время ее называли одной из успешных кинозвезд. Свой творческий путь знаменитость начала еще до отношений с Федором Бондарчуком.

Накануне состоялась официальная премьера картины «Псих». Режиссером ленты, где главная роль досталась супругу Ксении Собчак Константину Богомолову, выступил именно Федор Бондарчук. Примечательно, что сценарий к кинопроекту написала Паулина Андреева. В интервью она призналась, что нередко страдает от предвзятого отношения к себе со стороны общественности и представителей СМИ.

Многие смотрят на Паулину Андрееву только как на супругу Федора Бондарчука. Существует мнение, что актриса задействована во многих проектах только по блату, однако на самом деле ситуация не является таковой. Знаменитость понимает, что ее способности в написании сценариев могут не вызвать доверия и любви, но за годы нахождения в индустрии она старается не обращать внимания на негативные факторы.



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