 

Жена Сергея Безрукова в Instagram флиртует с актером Алексеем Воробьевым

13.11.2020, 11:17, Разное

Бывшая жена Сергея Безрукова и сейчас, в 55 лет не остается без внимания мужского пола. В соцсети Instagram она показала, как флиртует с актером Алексеем Воробьевым.
После развода с Сергеем Безхруковым его 55-летняя супруга все так же вызывает восхищение мужчин. Сразу после расставания с популярным артистом в СМИ появилось немало слухов о ее новых отношениях и романах. Сейчас в микроблоге Instagram актриса продемонстрировала, как кокетливо флиртует с более молодым коллегой. Поклонники звезды смогли воочию увидеть переписку Алексея Воробьева и Ирины Безруковой в комментариях к его публикации.

Певец и актер разместил на странице своего профиля фото, на котором он предстал с обнаженным торсом. Фанатов восхитила атлетическая фигура кумира, публикация быстро собрала множество отметок «Нравится!». Отозвалась на эффектную фотографию и старшая коллега 32-летнего артиста. При этом она не только обрадовалась новой роли Воробьева в Голливуде, но и придралась к его грамотности.

Актриса и телеведущая сообщила, что в этот раз звезда «Евровидения» написал без ошибок слово «волнующий». Вероятно, ранее он все же использовал для выражения своих чувств слово «волнительно», применение которого является неграмотным. Стоит отметить, пишет «Слово и дело», что среди подписчиков исполнителя нашлись и те, кто заступился за него, упрекнув Безрукову, и посоветовав ей меньше «умничать».



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