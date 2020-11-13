Губернатор Камчатки назвал принципы развития региона

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13.11.2020, 11:08, Новости дня

Развитие Камчатского края может происходить с опорой на принципы устойчивости как минимум в трех секторах экономики – рыбном хозяйстве, логистике и туризме, сообщил глава региона Владимир Солодов.

«Для Камчатки мы абсолютно точно можем говорить, что ее развитие может быть основано на устойчивых, неисчерпаемых принципах, на трех секторах экономики как минимум, которые могут такое развитие обеспечить», – цитирует ТАСС Солодова. 

В первую очередь, по его словам, речь идет о рыбном хозяйстве. «Рыбная ловля, которая при условии обеспечения разумного, сбалансированного подхода, <…> может быть на многие годы вперед гарантией обеспечения стабильного прироста, стабильного поступления доходов», – отметил губернатор.

Говоря об этом секторе экономики Камчатского края, Солодов обратил внимание на перспективу увеличения добавленной стоимости на северную рыбу. 

«Камчатская рыба – дикая, северная рыба, но, к сожалению, пока мы ее продаем практически без премии, связанной с этими уникальными ее качествами, <…> как дикоросы не могут быть воспроизведены в том же качестве в условиях монокультуры, точно так же по большому счету и дикая камчатская или любая другая северная рыба – это абсолютно несопоставимый продукт с марикультурной, выращенной рыбной продукцией. Перспектива добавленной стоимости связана, в моем понимании, как раз с этим», – подчеркнул он.

По словам главы Камчатки, второй сектор экономики, который сможет обеспечить устойчивое развитие региона, – это логистика, а третий – туризм. 

«И здесь я хочу тоже подчеркнуть, что туризм не просто как ценность приехать на природу, посмотреть, как медведи ловят рыбу, как извергается вулкан, а туризм как познание как преобразование сознания – это то, на что мы хотим делать ставку, и образовательные центры этого типа, нового типа, это как раз одна из тех сильных идей, которые мы на форуме презентуем», – отметил Солодов.

Ранее сообщалось, что лесоохранные предприятия на Камчатке в 2021 году получат порядка 460 млн рублей на развитие и закупку специализированной техники. 



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