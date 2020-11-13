Китай поздравил Байдена с победой на выборах президента США

13.11.2020, 11:08, Новости дня

Китай уважает выбор народа США и поздравляет кандидата от демократов Джозефа Байдена с победой на президентских выборах, однако учитывает тот факт, что результаты волеизъявления будут определены в соответствии с законом, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Вэньбинь заявил, что Китай уважает «выбор американского народа» и поздравляет Джозефа Байдена и кандидата в вице-президенты США Камалу Харрис, передает ТАСС.

«Мы понимаем, что результаты президентских выборов в США будут определены в соответствии с законом и другими процедурами Соединенных Штатов», – указал дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не поздравил Джо Байдена с «победой».

Между тем суд в Пенсильвании удовлетворил иск штаба кандидата от республиканцев Дональда Трампа о подсчете бюллетеней. Также в штате Джорджия голоса избирателей на выборах президента США пересчитают вручную.

Напомним, Байдена признали избранным президентом большинство СМИ США и многие зарубежные лидеры.

Трамп заявил, что считает себя победителем на выборах и намерен добиваться правды в судебных инстанциях, вплоть до Верховного суда США.

Портал RealClearPolitics отнес Пенсильванию к «колеблющимся» штатам (в число которых входят Аляска, Джорджия, Северная Каролина), где победитель на выборах президента США еще не определился. Таким образом, по данным портала, Байден не набрал необходимого для победы числа голосов.