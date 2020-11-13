Аналитики назвали сроки начала отмены ограничений из-за пандемии

13.11.2020, 10:53, Разное

Аналитики компании Oxford Economics рассказали о сроках, в которые возможно будет отменить карантин. Вызванные пандемией коронавируса ограничения останутся еще более, чем на полгода.

Экономисты издания обнародовали статью, в которой рассказали о вероятном периоде действия ограничительных мер во всем мире. Из-за распространившейся инфекции по всей планете пришлось ввести карантин, существенно сократив возможности бизнеса, особенно ориентированного на взаимодействие с клиентом. Практически в каждой стране были временно закрыты заведения общепита и индустрии развлечений. Все это привело к кризису в экономике, а также вызвало волну возмущения.

Как заверяют эксперты издания в публикации, отменить ограничения, вызванные Covid-19, можно будет не ранее июля 2021 года. Практически до середины следующего года ни одно из государств мира не решится на ослабление мер безопасности. Кроме того, в менее длительный период не удастся комплексно провести вакцинацию населения. Наиболее вероятным и эффективным шагом к избавлению народов планеты от летальной болезни и соответственно, ограничений, спровоцированных ее распространением, называют высокоэффективные препараты BioNTech и Pfizer.

Применение таких средств поможет восстановить мировую экономику. Однако в следующем году охват вакцинирования может вырасти только до восьми процентов общего населения Земли. Так, как пишет «Инфореактор», в компании Pfizer готовы произвести в текущем году не более 50 миллионов доз препарата. На 2021 год эта цифра возрастет только до 1,3 миллиарда.