 

Фотограф Пугачевой запечатлел Киркорова под руку со Стоцкой и Лазарева на съемках «Сватов»

13.11.2020, 10:53, Разное

Фотограф Аллы Пугачевой Роман Роднин поделился с подписчиками архивным кадром, сделанным на съемках сериала «Сваты». На нем можно видеть Филиппа Киркорова, который соит под руку с Анастасией Стоцкой, и Сергея Лазарева.
Как пояснил фолловерам Роман Роднин, фотография была сделана десять лет назад. Он также считает, что самой интересной серией «Сватов» являлась та, где участвовали Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и Анастасия Стоцкая. Сам же кадр фотограф назвал отличным.

В 2010 году нынешний президент Украины Владимир Зеленский пригласил Филиппа Киркорова сняться в четвертом по счете сезоне «Сватов». Артист не отказал продюсеру, он даже не стал предварительно читать сценарий. Оказалось, что Филипп Бедросович является большим поклонником этого юмористического сериала. В итоге певец и его коллеги по цеху в кинопроекте сыграли самих себя. Для некоторых актеров стало полной неожиданностью появления на съемочной площадке Филиппа Киркорова, пишет издание «Телепрограмма».



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