“Есть сила и хватка”: Слепаков посвятил стих футболисту Дзюбе на фоне секс-скандала

13.11.2020, 10:53, Разное

Певец и продюсер Семен Слепаков после разгоревшегося секс-скандала посвятил стих футболисту Артеме Дзюбе. Он поделился своим творчеством с подписчиками в социальной сети Instagram.

Стихотворение Семена Слепакова носило шуточный характер. Юморист высказался в поддержку Артема Дзюбы, интимное видео которого попало в Сеть. На ролике нападающий ФК «Зенит» занимается самоудовлетворением. Слепаков назвал Дзюбу положительным героем, но с одним недостатком, который заключается в отсутствии патриотического настроя. К тому же продюсер отметил, что у футболиста есть хорошая сила и хватка.

Очень много людей поддержали Артема Дзюбу после случившегося, в том числе спортсмены и звезды отечественного шоу-бизнеса. Однако тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов заявил, что форвард «Зенита» пропустит матчи в это месяце, пишет портал NationNews.