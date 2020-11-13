 

Лавров анонсировал ответные санкции против «руководящих структур» ФРГ и Франции

13.11.2020, 10:50, Разное

…из-за отравления Навального.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ вводит ответные санкции против «представителей руководящих структур» Германии и Франции. Ответные меры анонсированы после того, как Евросоюз ввел персональные санкции против представителей российских властей из-за отравления политика Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС.

«Поскольку локомотивом санкций Евросоюза в связи с Навальным была Германия, поскольку эти санкции прямо затрагивают руководящих сотрудников Администрации президента Российской Федерации, наши ответные санкции будут зеркальными.

Они уже приняты, скоро мы сообщим об этом нашим германским и французским коллегам», — сказал Лавров.

Кто именно попал под российские санкции, пока не уточняется. Министр также выразил мнение, что «проникновение боевых отравляющих веществ в тело Навального» могло произойти в Германии или при транспортировке.

Евросоюз ввел санкции против российских чиновников из-за факта отравления политика 15 октября. Тогда в черном списке оказались директор ФСБ Александр Бортников, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Также санкции ввели против замглавы администрации президента Сергея Кириенко, главы управления президента по внутренней политике Андрея Ярина и двух заместителя министра обороны — Павла Попова и Алексея Криворучко. Вслед за ЕС санкции против российских чиновников ввела Великобритания.

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Сам Навальный ранее называл лично главу ФСБ Бортникова в числе тех немногих людей в России, кто мог бы организовать его отравление ядом из группы «Новичок». Криворучко в 2014 году стал фигурантом расследования Фонда борьбы с коррупцией.

Навальный также неоднократно заявлял, что, по его мнению, его отравили либо сотрудники ФСБ России, либо сотрудники СВР лично по указанию президента РФ Владимира Путина. Британская газета The Guardian со ссылкой на источники в спецслужбах ФРГ, Британии и Франции сообщала, что отравление Навального могла организовать служба ФСБ по защите конституционного строя.

Источник: Новая газета



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