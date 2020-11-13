В РФ за сутки выявили 21,9 тыс. случаев коронавируса

13.11.2020, 10:48, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявили 21 983 случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 21 983 новых случая коронавируса в 85 регионах», из них 25% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5974, Санкт-Петербурге – 1756, Московской области – 760.

Всего в стране выявлено 1 млн 880 тыс. 551 вирус-положительный пациент в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 млн 406 тыс. 903, из них 18 735 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 411 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 32 443 человека.

Накануне, 12 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 21 608. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 375.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.