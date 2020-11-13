 

Лидера армянской оппозиции Царукяна выпустили на свободу

13.11.2020, 10:48, Новости дня

Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян был освобожден из заключения после того, как суд общей юрисдикции Еревана в ночь на пятницу признал его арест неправомерным, сообщил адвокат Царукяна Ерем Саркисян.

«Царукяна освободили, суд признал решение о его аресте неправомерным– передает ТАСС слова Саркисяна.

Во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Позже премьер-министр Армении выступил с обращением к соотечественникам, попытавшись объяснить подписание соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Недовольные решением о прекращении войны в Нагорном Карабахе жители Армении прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики в центре Еревана.

 Напомним, в четверг ССС Армении сообщила, что лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, глава «Родины», экс-директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян, представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян и шесть других оппозиционных политиков были заключены под предварительный арест по обвинению в организации или участии в незаконном собрании.



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