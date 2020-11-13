Криштиану Роналду и Джорджина Родригес отметили день рождения своей дочери Аланы

13.11.2020, 10:45, Разное

Общей дочери Криштиану Роналду и Джорджины Родригес – Алане Мартине – исполнилось 3 года. В честь этого события счастливые родители поделились раритетными снимками с малышкой – в частности, ее первых дней жизни, а также показали, как она выглядит сейчас.

Спасибо, что пришла в этот мир и наполнила его светом и улыбками ❤ С днем рождения, моя принцесса! Папа любит тебя!

– написал Роналду в Instagram, которого в этом поддержала и Джорджина:

Чистая любовь! Мы любим тебя, наша жизнь. Уже 3 года!

Криштиану Роналду с дочкой Джорджина Родригес с дочкой Алана МартинаНапомним, впервые о романе Криштиану Роналду и Джорджины Родригес заговорили в декабре 2016 года, когда пару заметили во время футбольного матча “Реала” с “Депортиво”. Позже они появились вместе в одном из модных салонов Мадрида и в парижском Диснейленде. В конце весны следующего года появились слухи о беременности Джорджины, которые позже подтвердил сам Роналду и фотографии папарацци. Далее испанское издание Mundo Deportivo сообщило, что пара ждет девочку. А 12 ноября 2017 года Криштиану Роналду стал отцом в четвертый раз. Джорджина Родригес подарила ему дочь: малышка получила имя Алана Мартина, как и планировалось. Также Криштиану воспитывает трех старших детей: сына Криштиану Роналду-младшего ему родила неизвестная девушка из США, а близнецов – суррогатная мать, имя которой также не разглашается.

Мы живем немного в сумасшедшем доме, но нам это очень нравится. Все свободное время мы проводим с нашими детьми, и это настоящее счастье,

– рассказывала Джорджина в эксклюзивном интервью HOLA! о жизни их семьи. В прошлом Джорджина, отвечая на вопросы журналистов о том, мечтает ли она о свадьбе, заявила, что кольцо на пальце не является для нее главным приоритетом. При этом в подписях в своем блоге она неоднократно называла Криштиану мужем,. а в августе этого года спровоцировала слухи о помолвке с футболистом.

Семья Криштиану Роналду и Джорджины Родригес