Суточный прирост зараженных коронавирусом в России вновь побил рекорд

13.11.2020, 10:43, Разное

За прошедшие сутки опасную инфекцию подхватили 21 983 гражданина – рекорд с начала пандемии. У 25% из них нет клинических проявлений заболевания. Выздоровели 18 735 человек, скончались 411 пациентов.

Больше всего новых случаев выявили в Москве – 5 974. На втором месте расположился Санкт-Петербург с 1 756 заразившимися. Тройку замыкает Московская область, где обнаружили 760 больных.

Напряженная ситуация с COVID-19 также наблюдается в Нижегородской, Архангельской, Свердловской, Воронежской, Ростовской областях, Красноярском крае и Республике Карелия.

Таким образом, общее число больных коронавирусом в России составляет 1,8 миллиона. За весь период зафиксировали 32 тысячи летальных исходов. Победили инфекцию 1,4 миллиона человек.

Несмотря на усложнение эпидситуации, власти не рассматривают возможность введения всеобщего режима самоизоляции. Жесткий карантин может привести к большим убыткам. Все меры по защите населения носят точечный характер.

Власти Москвы и Санкт-Петербурга на этой неделе объявили о новых ограничениях из-за COVID-19. Пожилых граждан и лиц с хроническими заболеваниями просят оставаться дома и заказывать продукты и лекарства по интернету.