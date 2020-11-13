Вооруженный мужчина напал на врачей скорой помощи в Нижнем Новгороде

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13.11.2020, 10:43, Разное

Вооруженный житель Нижнего Новгорода напал на врачей скорой помощи. Он угрожал убить их из травматического оружия.

Медики приехали в одну из квартир по вызову. Хозяин жилища, находясь в состоянии опьянения, спровоцировал конфликт, достал оружие и начал стрелять в потолок. Врачам пришлось сбежать из дома. О наличии пострадавших не сообщается. Мужчину задержали правоохранители, проводится проверка по факту происшествия, сообщает телеканал “360”.



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