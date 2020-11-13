Перестрелка в Киеве. Полицейский получил три огнестрельных ранения

13.11.2020, 10:35, Новости дня

В Киеве полицейский получил огнестрельные ранения при задержании нарушителей правил дорожного движения. У одного из них обнаружили предметы, похожие на пистолет и гранаты, сообщила патрульная полиция Украины в Facebook 13 ноября.

Около 4.00 на улице Героев Космоса экипаж патрульных остановил автомобиль Subaru за нарушение правил дорожного движения.

Во время общения с водителем трое мужчин в салоне авто заметно нервничали. У одного из них патрульные увидели рацию и кобуру. Когда инспекторы обратились к пассажирам, мужчины выбежали из автомобиля и стали убегать.

https://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/posts/2761149260820257

Один из беглецов начал стрелять в патрульного во время преследования. Полицейский получил три огнестрельных ранения. В ответ патрульные применили табельное огнестрельное оружие, им на помощь прибыл еще один экипаж.

Инспекторы в итоге задержали трех беглецов. Патрульного госпитализировали, остальные участники происшествия ранений не получили. Полиция устанавливает все обстоятельства события.