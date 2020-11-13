 

Тараканы-киборги станут помощниками по дому

13.11.2020, 10:25, Новости дня

Японские инженеры предлагают использовать для работы по дому тараканов-киборгов. Ученые создали принципиально новый вид помощников для человека, сообщают СМИ.

Это даже не роботы в привычном понимании данного слова, а гибрид живого насекомого и машины. В организм обычного мадагаскарского таракана японцы вживили импланты, благодаря которым домохозяйки могут управлять их поведением.

Теперь не нужно травить тараканов на кухне, так как они помогают в работе по дому. Например, гибридные тараканы способны переносить мелкие предметы, при необходимости могут начертить какие-то линии на бумаге и т.д. Разработчики еще думают над тем, какие функции им делегировать. Ясно одно: эти помощники будут по вызову хозяина «появляться ниоткуда», а затем, когда работа сделана, «исчезать в никуда».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09 / Эпидемиолог Роспотребнадзора дал прогноз о выходе на плато по коронавирусу

16.08 / РФС начал выяснение причин гибели 17-летнего футболиста

11.09 / Кириенко объявил о начале креативной революции в России

13.09 / Пострадавшие от пожара в Краснодаре смогут в понедельник вернуться в квартиры

31.10 / Малюська рассказал, как Украине выйти из конституционного кризиса

25.10 / Франция призвала Анкару не усугублять конфликт в Карабахе

17.10 / Спецслужбы США несколько часов допрашивали в Нью-Йорке журналиста RT

21.10 / Послание Зеленского к Раде оказалось предсказуемым предвыборным ходом

02.11 / Политика: Спасение Нагорного Карабаха важно для безопасности России

27.06 / Душа трассы “Нева”: бронзовый солдат, вставший на защиту Родины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска