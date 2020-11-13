Тараканы-киборги станут помощниками по дому

13.11.2020, 10:25, Новости дня

Японские инженеры предлагают использовать для работы по дому тараканов-киборгов. Ученые создали принципиально новый вид помощников для человека, сообщают СМИ.

Это даже не роботы в привычном понимании данного слова, а гибрид живого насекомого и машины. В организм обычного мадагаскарского таракана японцы вживили импланты, благодаря которым домохозяйки могут управлять их поведением.

Теперь не нужно травить тараканов на кухне, так как они помогают в работе по дому. Например, гибридные тараканы способны переносить мелкие предметы, при необходимости могут начертить какие-то линии на бумаге и т.д. Разработчики еще думают над тем, какие функции им делегировать. Ясно одно: эти помощники будут по вызову хозяина «появляться ниоткуда», а затем, когда работа сделана, «исчезать в никуда».