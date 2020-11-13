 

Песков пообещал скорое начало массовой вакцинации от коронавируса в России

13.11.2020, 10:23, Разное

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что производство отечественной вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) – вопрос нескольких дней или недель. Песков также сообщил, что массовая вакцинация граждан начнется в ближайшие месяцы.

Привиться от коронавируса намерен и сам президент России Владимир Путин. По словам представителя главы государства, он обязательно сообщит об этом россиянам. Дипломат подчеркнул, что вакцинация в России будет носить добровольный характер, сообщает телеканал “360”.



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