 

В Москве мать попалась на продаже своего новорожденного ребенка

13.11.2020, 10:23, Разное

В Москве молодая мать пыталась продать своего новорожденного ребенка. Свое дитя она оценила в полмиллиона рублей.

Преступница договорилась о продаже в интернете и назначила встречу в одном из столичных ресторанов. Получив оплату, она передала ребенка новым опекунам и написала расписку. Однако покупателя к ней подослали правоохранители, которые хотели поймать нерадивую мать с поличным. 24-летняя девушка была задержана. Она призналась, что пошла на такой шаг из-за тяжелого материального положения. В отношении неё было возбуждено уголовное дело о торговле несовершеннолетними, что предусматривает лишение свободы, сообщает телеканал “360”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.10 / «Люди в погонах всегда стоят дороже»

07.10 / “За Мишу все зоны бьются” – Сестра рассказала о жизни Ефремова в СИЗО

06.09 / «Любые шутки оскорбительны» – в США прогрессивные студенты основали движение за запрет юмора

01.09 / Скандалы: Вадима Белоусова ждут в суде с тещей

24.07 / Глюки в Матрице: Необъяснимые случаи в быту

01.10 / “15 суток без маникюрного набора”: Тимати в очередной раз посмеялся над Егором Кридом

21.07 / Столичные полицейские потребовали снять плакат «Свободу Ивану Сафронову»

16.07 / Мнение: Шахматная оценка уровня компетентности, китайская дипломатия и рекорд мирового долга

02.11 / В лабораторных условиях ученым удалось получить плазму из окрестности черной дыры

11.11 / В Армении рассказали о планах Эрдогана: Хочет доминировать на Кавказе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска