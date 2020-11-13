Пирамидальный НЛО на Луне обнаружил уфолог

13.11.2020, 10:11, Разное

Известный уфолог и виртуальный археолог Скотт Уоринг рассказал читателям своего блога об очередной необычной находке. Он считает, что ему удалось обнаружить два неопознанных летающих объекта, перемещающихся над лунной поверхностью.

По словам Уоринга, эти объекты, расположенные на дне кратера, могут быть явным доказательствам присутствия инопланетных цивилизаций на Луне. Судя по всему, рассуждает исследователь, они обосновались на поверхности земного спутника еще с древних времен.

Уфолог рассказал, что один объект имеет квадратное основание с круглым, напоминающим радар, куполом. Другой НЛО, более заметный среди лунного ландшафта, имеет пирамидальную форму и похож на космический корабль, который парит над поверхностью. По словам Уоринга, парящий объект выдает тень, выглядывающая из-под него. Особенно, если ее сравнить с тенью находящегося поблизости «здания».

Виртуальный археолог уверен, что его находка является стопроцентным доказательством присутствия инопланетян на Луне.