Ученые предупредили людей об опасности передачи коронавируса диким животным

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13.11.2020, 10:08, Разное

Сингапурские исследователи пришли к выводу, что из-за возможной передачи коронавируса диким животным человек может столкнуться с серьезной угрозой. Дело в том, что вирус от диких животных способен обратно передаться человеку, но уже в измененном виде.
Ранее специалисты подтвердили передачу SARS-CoV-2 кошкам, собакам, тиграм, львам и норкам, но в дикой природе, за исключением похожего вируса у летучих мышей и панголинов, его не находили. Но даже в этом случае вирус не представляет угрозы, поскольку за домашними животными человек может наблюдать более эффективно в отличие от диких зверей.

По словам профессора Вана Линьфа из Национального университета Сингапура, для человечества худшим сценарием окажется тот, в рамках которого выяснится, что коронавирус может передаться диким животным. В их организме SARS-CoV-2 способен мутировать до новой разновидности. В целом обратная передача коронавируса считается одной из самых опасных характеристик.



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