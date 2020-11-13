 

Дочь обвиняемого в насилии над детьми священника из Оренбуржья осудили условно

13.11.2020, 10:08, Новости дня

Саракташский районный суд Оренбургской области приговорил к четырем годам лишения свободы условно дочь священника Николая Стремского Елену. Ее муж и еще один фигурант, обвиняемые в незаконном лишении свободы детей, воспитываемых священником, получили по три года условно, сообщили в пресс-службе суда.

«За совершенные преступления Стремской Е.Н. назначено судом наказание в виде лишения свободы условно сроком на четыре года с испытательным сроком на четыре года, Щербакову В.В и Палачеву М.В. назначено наказание в виде лишения свободы условно на три года с испытательным сроком на такой же срок каждому», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Суд признал виновными фигурантов дела в незаконном лишении свободы двух и более несовершеннолетних лиц. Дочь священника проходила обвиняемой по еще четырем таким эпизодам. Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании компенсации в полном объеме. Дело рассматривалось в особом порядке, все трое осужденных полностью признали вину, добавили в пресс-службе.

Елену Стремскую и ее мужа Виктора Щербакова задержали 23 сентября 2019 года – в один день с руководителем религиозной организации «Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия» Николаем Стремским, которого обвиняют по уголовному делу об изнасиловании и других преступлениях против детей. По словам других совершеннолетних воспитанников священника, супруги помогали следить за младшими братьями и сестрами, а в качестве наказания за попытки сбежать могли закрыть их в доме.

В сентябре 2019 года на Урале был задержан настоятель Саракташской обители протоиерей Николай Стремский, воспитывающий 70 приемных детей. Священнику предъявили обвинение по трем статьям, в том числе ему вменяется изнасилование несовершеннолетних и неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Также в отношении Стремского были возбуждены еще два уголовных дела по аналогичным статьям.

Напомним, в феврале адвокат Татьяна Елисеева сообщила, что дочь обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних священника Николая Стремского Елена вместо незаконного лишения свободы подозревается теперь в похищении человека, следствие приняло решение переквалифицировать одну из статей.



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